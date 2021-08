Est-ce qu'acheter une appartement luxueux est un bon investissement à Perpignan et sa région?

les Pyrénées orientales : Un marché local

Parmi les propriétés à vendre à Perpignan, le secteur des appartements de prestige est particulièrement dynamique. La définition d'un appartement de prestige peut varier d'une ville à l'autre, mais dans la région de Perpignan, le terme fait généralement référence à une habitation dont le prix de vente est supérieur à 500 000$.Rares sont les ménages qui peuvent s'offrir un tel luxe, mais lorsqu'on observe le marché des appartements neufs à vendre à Perpignan , ceux dont le prix s'approche de 500 000€ ont un bassin d'acheteurs potentiels plus vaste.Le secteur des appartements luxueux se divise aussi : il est possible d'y trouver des appartements isolés ou des condominiums haut de gamme dans plusieurs fourchettes de prix. La propriété la plus dispendieuse vendue en 202 était une copropriété du Ritz-Carlton à Canet en Roussillon et la transaction s'élevait à neuf millions d'euros.Selon des analyses récentes, les maisons de luxe se vendent bien, malgré la crise économique que traversent les Pyrénées Orientales. Étonnamment, la grande majorité des acheteurs sont originaires du 66 alors que seulement une très faible proportion d'entre eux provient du reste de la France, ou d'autres pays.Les appartements de luxe existants sont souvent très opulents et sont donc vendus à des prix plus élevés que certaines appartements neufs, et peuvent facilement dépasser le million d'euros.Pour offrir un compromis aux acheteurs, plusieurs appartements neufs à vendre sur la côte Catalane (du Barcares à Collioure) sont conçus pour que leur prix de vente se situe entre 500 000€ et 750 000€.